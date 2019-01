CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI ALLAN / "Allan? Non l'ho sostituito perché ha giocato male, ma semplicemente perché volevo un attaccante in più che aprisse di più il gioco".

Così Carlosulla prova del brasiliano, non particolarmente brillante nella sfida persa dale San Siro contro il. "Non è un problema di Allan o della sua leadership. La sua situazione è stata già risolta. Per noi è un giocatore molto importante" ha affermato il tecnico emiliano ai microfoni di 'Rai Sport', parlando poi anche di altre trattative. "Se ci dobbiamo aspettare sorprese da qui a fine mercato? No, nessuna sorpresa".