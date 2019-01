MILAN NAPOLI ROMAGNOLI / Il Milan vola in semifinale di Coppa Italia. Battuto il Napoli per 2-0 a San Siro grazie alla doppietta del nuovo arrivo Piatek. Il capitano rossonero Alessio Romagnoli ha espresso tutta la sua felicità ai microfoni di 'Rai Sport': "Siamo stati in partita per 90 minuti e abbiamo giocato una grande gara. La nostra vittoria è meritata.

Piatek ha fatto una partita straordinaria, gli faccio i miei complimenti". Ora i rossoneri attenderanno la vincente di: "Aspetteremo di vedere la partita, poi vedremo e affronteremo l'avversario senza paura". Ora lain campionato: "E' uno scontro diretto per la Champions League. Dobbiamo incontrare queste squadre per vincere e guadagnarci la Champions, sarà una bella partita".