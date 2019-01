COPPA ITALIA MILAN NAPOLI PIATEK / Krzysztof Piatek conquista subito 'San Siro' con una doppietta da urlo che stende il Napoli di Ancelotti.

L'attaccante delfa tutto nel primo tempo: prima approfitta dell'errore die deposita in rete il pallone dell'1-0, poi raddoppia con un gran destro da posizione defilata che non lascia scampo a. Vani i tentativi di rimonta degli azzurri, soprattutto con. La squadra divola così in semifinale, dove affronterà la vincente di

MILAN-NAPOLI 2-0

11', 27' Piatek (M)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui