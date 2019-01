CALCIOMERCATO PARMA ESCLUSIVO FAGGIANO BRUNO ALVES STEPINSKI / Daniele Faggiano blinda Bruno Alves e chiude al possibile arrivo di Stepinski.

Intervistato a margine della cena di gala A.DI.SE all'Hotel Da Vinci di Milano, il direttore sportivo delha annunciato in esclusiva a 'Calciomercato.it': "Bruno Alves cercato da? Assolutamente no, non si muove. È il nostro capitano, non c'è nessuna possibilità che lasci il Parma. Se può arrivare Stepinski? No".