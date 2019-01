VOTI PRIMO TEMPO MILAN NAPOLI / La grande serata di Krzysztof Piatek, il battesimo del fuoco così come in quella calda serata d'agosto col Genoa, quando si presentò al pubblico italiano, sempre in Coppa Italia, con un poker da fenomeno. San Siro vede il suo esordio da titolare bagnato con una doppietta strepitosa in 45', due reti che mettono in evidenza la fragorosa assenza del Napoli di Ancelotti. Maksimovic imbarazzante, ma i suoi sono solo gli errori più marchiani: non che gli altri riescano a fare meglio. Ancora una volta si salvano solo i più in forma della squadra, Malcuit e Fabiàn. Per ora.

Vedremo cosa ci riserverà la ripresa.

MILAN

Donnarumma 6,5

Abate 6

Musacchio 6

Romagnoli 6,5

Laxalt 6,5

Kessie 6,5

Bakayoko 7

Paquetà 6,5

Castillejo 6

Piatek 8

Borini 6,5

All. Gattuso 6,5

NAPOLI

Meret 5,5

Malcuit 6

Maksimovic 4,5

Koulibaly 5

Ghoulam 5

Fabiàn 6

Allan 5

Diawara 5

Zielinski 5

Insigne 5

Milik 5

All. Ancelotti 5

