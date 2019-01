CALCIOMERCATO ATALANTA IBANEZ / Seguito anche dalla Juventus, Ibanez approda in Serie A ma con la maglia dell'Atalanta: il club orobico ha ufficializzato l'acquisto del giovane difensore brasiliano, proveniente dal Fluminense. Questo il comunicato diramato dalla società nerazzurra: "Atalanta B.C.

comunica di aver acquisito dal Fluminense il calciatore Roger Ibañez da Silva a titolo definitivo.

Nato a Canela, in Brasile, il 23 novembre 1998, Ibañez è un difensore centrale ed è considerato uno dei giovani prospetti più interessanti di scuola brasiliana. Dopo aver mosso i primi passi nel Sergipe, nel 2018 è passato al Fluminense guadagnandosi il posto da titolare: 14 presenze in campionato e 7, tutte da titolare, in Copa Sudamericana arrivando fino alla semifinale".

