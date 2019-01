CALCIOMERCATO INTER PERISIC ARSENAL / Continua ad essere bloccata la situazione relativa al futuro di Ivan Perisic.

L'esterno croato ha chiesto di essere ceduto ai dirigenti dell', ma la situazione non è cambiata in queste ultime ore: stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'offerta dell'per il vice campione del Mondo continua ad essere quella di una acquisizione in prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri intendono cederlo solo a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto). Stando così le cose, e con la fine del mercato invernale che si avvicina, Perisic appare destinato a restare nella rosa di Luciano Spalletti, almeno fino alla fine della stagione in corso. Situazione da monitorare, sono ore calde per Perisic.