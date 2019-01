CALCIOMERCATO NAPOLI / Si gioca in campo ma i riflessi ci sono anche sul calciomercato: Milan-Napoli è il primo quarto di finale di coppa Italia ma le scelte di Carlo Ancelotti possono essere lette anche come indizi su quel che accadrà nei prossimi giorni.

La prima certezza è: il brasiliano torna titolare e la sua presenza in campo certifica quello che il tecnico aveva già detto in conferenza stampa, la trattativa con ilnon è andata a buon fine non ci sono margini (colpi di scena a parte) per chiudere l'affare negli ultimi due giorni di mercato. Va in panchina invece Marek: dopo l'infortunio, per la seconda volta il capitano si siede al fianco di Carloe la sua assenza, unita alle voci di un ritorno di fiamma della Cina, non può che far discutere. Anche questo un indizio su ciò che accadrà prima del 31 gennaio? Di certo c'è che il Napoli non vuole perdere lo slovacco, dopo aver ceduto, senza poter avere il tempo di trovare un sostituto.