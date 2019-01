CALCIOMERCATO JUVENTUS / La Juventus ha deciso di non intervenire ulteriormente sul mercato: dopo l'acquisto di Caceres, l'infortunio di Bonucci non ha convinto i dirigenti bianconeri a cercare un ulteriore innesto, appoggiati anche da Allegri che in conferenza ha spiegato di non volere altri difensori.

La situazione però cambierà in estate quandodovrà individuare almeno un rinforzo per la difesa con l'obiettivo di dare nuova linfa e ringiovanire un reparto che vanta soltanto Rugani come giovane ed è composto da tutti over 30 (, lo stesso).

Necessario quindi individuare almeno un calciatore sul quale si possa fondare la difesa del futuro: nella lista degli obiettivi c'è de Ligt (Ajax) per il quale però la concorrenza (dal Barcellona al Psg) è molto forte; fuori dai confini della Serie A occhi anche su Dayot Upamecano: 20 anni, esperienza anche internazionale, l'identikit perfetto per la Juventus del domani. Anche in questo caso occhio alla concorrenza: per lui si potrebbe replicare la sfida Champions con l'Atletico Madrid. Già conosce la Serie A Marquinhos del Psg: il brasiliano in estate potrebbe lasciare Parigi, anche il Real Madrid pensa a lui. In Italia, invece, fa gola Kostas Manolas con la clausola da 36 milioni di euro valida per l'estate e attivabile anche da società italiane.

