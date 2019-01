Calciomercato Roma, Pellegrini al Cagliari: c'è l'accordo

CAL,CIOMERCATO ROMA PELLEGRINI CAGLIARI / Uscito dalle gerarchie di Eusebio Di Francesco dopo l'espulsione subita in casa del Viktoria Plzen, Luca Pellegrini è ad un passo dal trasferimento al Cagliari.

Nonostante gli interessamenti dall'estero, la Roma ha sempre dato la priorità ad un prestito in Italia e ha proprio in queste ore raggiunto un accordo per una cessione a titolo temporaneo fino al termine della stagione al club sardo. Ora la palla passerà al calciatore, seguito anche da Atalanta e Spal nei giorni scorsi.