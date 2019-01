CALCIOMERCATO JUVENTUS AUDERO SAMPDORIA / Juventus e Sampdoria hanno trovato l'accordo per Emil Audero, portiere italo-indonesiano che da inizio stagione veste la maglia blucerchiata in prestito con diritto di riscatto.

Le due società hanno però raggiunto l'intesa per trasformare l'accordo in un obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, come riferisce 'Sky': così Audero diventa a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della società ligure che a sua volta gira in bianconero il giovane Daouda. Classe 1999, centrocampista di nazionalità guineana, ha già collezionato 14 presenze nel campionto Primavera con la squadra sampdoriana.

Tornando ad Audero, il 21enne estremo difensore, ha impressionato molto agli ordini di Giampaolo: dopo la stagione a Venezia, si è conquistato spazio in Serie A ed ora il suo nome è finito anche nel mirino di diverse squadre, tra le quali l'Arsenal. Anche per questo la Juventus, nell'ambito dell'accordo, ha strappato la possibilità di riprendersi il calciatore pareggiando eventuali future offerte pervenute alla Samp.

