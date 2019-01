SERIE A SQUALIFICATI / Due giornate di squalifica per Matteo Politano (Inter) e Marco Benassi (Fiorentina): mano pesante del giudice sportivo nei confronti dei due calciatori, espulsi durante le gare dell'ultimo turno di Serie A. In totale dopo le partite della 21esima giornata gli squalificati sono 13.

Oltre ai due già citati, mancheranno il prossimo turno:(Bologna),(Napoli),(Cagliari),(Frosinone),(Roma),(Lazio),(Spal),(Sampdoria),(Genoa).

Tra le società, 15mila euro di ammenda per il Milan (cori di discriminazione territoriale) e 12mila per la Roma (lancio fumogeni). Infine, ammonizione per Ancelotti, ammenda di 5mila euro con diffida per il ds del Bologna Riccardo Bigon e inizibizione fino al 10 febbraio per Marco Di Vaio, dirigente del club rossoblu.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui