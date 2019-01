CALCIOMERCATO SASSUOLO FACUNDO FERREYRA / AGGIORNAMENTO 17.47 - Sorpasso quasi completato: l'Anderlecht supera il Sassuolo nella corsa a Facundo Ferreyra.

Secondo nuove indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è vicino l'accordo per il passaggio dalal club belga in prestito.

ORE 16.37: Sassuolo, 'ostacolo' belga per Facundo Ferreyra. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, sull'attaccante del Benfica, fin qui uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità di Boateng passato al Barcellona, è finito nel mirino dell'Anderlecht. Il club belga è molto interessato all'argentino, in possesso di passaporto italiano, ma la società di Squinzi resta in pole per il suo cartellino.

