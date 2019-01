FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dal talento di Hudson Odoi dimostrato ancora una volta in Fa Cup, nella gara d'esordio di Higuain, alle promesse dei campionati Primavera e Under 17. Ne parliamo in Football Under, l'appuntamento settimanale sulle giovani promesse per Calciomercato.it:

1. Altra prova di forza della Juventus all'Olimpico contro la Lazio, i bianconeri hanno vinto nonostante una pessima prestazione per circa un'ora. Ha assistito alla gara dalla panchina Nicolò Fagioli, centrocampista classe '2001 che ha già debuttato nell'Under 23 in serie C. Piacentino come Paratici che lo considera di grande prospettiva, un pupillo. Centrocampista offensivo con grande visione di gioco e spiccate qualità tecniche, Fagioli è stato preso dalla Juventus nel 2016 dalla Cremonese, abile a pescarlo dopo il fallimento del Piacenza.

2. Nel weekend il Chievo Verona e il Genoa, due squadre in lotta per la salvezza nel campionato Primavera 1, hanno portato a casa due successi a sorpresa in trasferta contro la Fiorentina e l'Atalanta. Nelle fila rossoblù è stato autore di un'ottima prestazione Nicolò Rovella, che ha realizzato anche la rete del momentaneo 1-3. Centrocampista centrale che si è messo in mostra anche negli anni scorsi, ha un'ottima tecnica di base, intelligenza tattica, la capacità di trovare le linee di passaggio più complesse e un ottimo tiro con il destro. E' cresciuto nell'Accademia Inter, il Genoa poi l'ha pescato dall'Alcione.

3. Non si tratta di una scoperta dell'ultim'ora, il Bayern Monaco è pronto ad un investimento corposo per portarlo via dal Chelsea, parliamo di Hudson Odoi a segno nella gara di Fa Cup contro lo Sheffield Wednesday. Ha potenza, forza, cambio di passo, capacità di colpire con entrambi i piedi, un profilo pronto ad incidere anche nell'immediato in una squadra d'altissimo profilo come il Chelsea, sono undici le presenze collezionate in prima squadra con Sarri tra Premier League, coppe nazionali ed Europa League con due gol e tre assist.

4. L'Under 17 del Frosinone ha rifilato un poker al Palermo, tra i protagonisti Pierluca Luciani, trequartista atipico molto bravo a lavorare spalle alla porta. La sua doppietta domenica è stata decisiva, il club ciociaro studia la sua crescita.

5. Il Frosinone di Baroni domenica ha conquistato un'importante vittoria sul campo del Bologna, un poker al Dall'Ara che ha rilanciato le ambizioni di Ciano e compagni.

In panchina c'era anche, profilo duttile che può giocare sia da centrocampista che da difensore centrale. Il Frosinone è andato a prenderlo dalla Real Casarea nell'estate del 2014 dopo la finale del campionato GIovanissimi Regionali Fascia B contro la Mariano Keller. E' dinamico, aggressivo, rapido, molto abile nel recupero palla.

6. Con la doppietta di domenica contro il Venezia, l'attaccante classe '2002 Lorenzo Colombo ha raggiunto quota otto gol mentre sono sei le presenze totalizzate in Primavera sotto età. Colombo è una prima punta dall'impatto devastante con i coetanei, con un mancino potente anche dalla distanza. In Primavera Colombo ha bisogno della zampata decisiva per acquisire fiducia, finora l'andamento mediocre della squadra non l'ha messo in condizione di valorizzare il suo talento anche sotto età.

7. La Juventus ha deciso di non riscattarlo, il Pescara è pronto a valorizzare il suo talento nell'Under 17, domenica ha realizzato una doppietta con due rigori e colpito un palo nel successo per 4-3 in trasferta contro il Benevento. De Marzo è un centrocampista con la propensione offensiva, può giocare anche da play, ha una spiccata visione di gioco e un'ottima padronanza del pallone.

8. Lucio Gaeta sta confermando la sua attitudine al gol anche nel campionato Under 17. Con il gol contro il Torino l'attaccante, che la Fiorentina ha pescato dall'Assocalcio Salerno, ha raggiunto quota 13 gol ad una sola rete di distanza da Lipari della Juventus. Ha senso del gol, ama partire da sinistra e colpire con il destro.

9. Dopo i sedici gol nel campionato Under 17, Sebastiano Esposito, attaccante classe '2002, sta crescendo con la Primavera dell'Inter. Autore di una doppietta all'esordio in Coppa Italia contro il Palermo, Esposito è a quota tre presenze in campionato Primavera 1, domenica ha partecipato alla rimonta nerazzurra sul campo del Cagliari dall'1-0 per i rossoblù al 2-1 con le reti di Merola e Gavioli.

10. Leonardo Benedetti è uno dei talenti più interessanti della Primavera della Sampdoria, un centrocampista centrale con grandi capacità nella verticalizzazione del gioco, un buon tiro dalla distanza e grandi capacità nell'attaccare gli spazi. Benedetti domenica è stato tra i protagonisti del 4-0 che la Sampdoria ha inflitto alla Primavera della Juventus, con un assist a Soomers e un gol. Ne ha sfiorato anche un altro, la conclusione dopo un doppio dribbling è finita di poco a lato.

