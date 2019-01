CALCIOMERCATO INTER CANDREVA / Antonio Candreva non lascerà l'Inter in questo calciomercato di gennaio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ad annunciarlo è il suo agente, Federico, ai microfoni di 'cittaceleste': "Candreva rimane all’Inter per espressa volontà della società, in accordo con mister- le sue parole - Ci hanno ribadito e manifestato piena fiducia. Ritorno alla Lazio possibile? Solo cavolate...". Tramonta così la possibilità di un trasferimento dell'esterno in, al, nell'ambito dell'affare