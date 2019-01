INTER FERRARI / Tra i nomi adocchiati da Marotta e Ausilio per rimpiazzare Miranda in caso di cessione del brasiliano ci sarebbe anche Gian Marco Ferrari. Il difensore del Sassuolo è un uomo cardine dello scacchiere di De Zerbi e nella stagione in corso ha messo già a referto 3 reti in 18 presenze di campionato.

L'agente del 26enne giocatore, Giovanni, si è soffermato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it sul futuro del proprio assistito: "L'ho saputo stamattina dai giornali del presunto interesse dell'per Ferrari. Ma nessuno per adesso ha parlato con noi. Non so se ci saranno dei contatti tra le due società, però al momento non c'è niente. Ferrari sta facendo delle cose importanti al Sassuolo e un eventuale interesse di una grande squadra come l'Inter non mi stupirebbe", conclude Bia intercettato da Calciomercato.it all'hotel Da Vinci, sede del mercato invernale 2019.