VILLARREAL LUIS GARCIA / Il penultimo posto in classifica e la sconfitta contro il Valencia, costano caro a Luis Garcia: il Villarreal ha deciso per un nuovo cambio di guida tecnica. Il club spagnolo ha, infatti, annunciato l'esonero dell'allenatore, arrivato soltanto l'11 dicembre per prendere il posto di Javier Calleja, anche lui esonerato.

Proprio Calleja potrebbe ora essere richiamato a guidare il club, anche se non è da scartare l'ipotesi promozione per Miguel, attualmente allenatore del Villarreal B. La squadra in 21 partite ha raccolto appena 18 punti ed è al penultimo posto in classifica con sei punti di vantaggio sul fanalino di codae cinque di ritardo sul, quartultimo.