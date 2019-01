TORINO EDERA BOLOGNA / Simone Edera potrebbe presto lasciare il Torino. Come raccolto da Calciomercato.it è in fase avanzata la trattativa con il Bologna per il trasferimento in Emilia del fantasista classe '97, ai margini finora nelle gerarchie di Mazzarri.

L' arrivo di Sinisaha dato un'accelerata all'affare, con il nuovo tecnico dei felsinei che ritroverebbe Edera dopo la parentesi in granata in cui il serbo diede grande fiducia al giovane talento. Nelle prossime ore ci saranno sviluppi importanti, con il nazionale Under 21 sempre più vicino al Bologna. Edera - che nei mesi scorsi aveva rinnovato il contratto con il Torino fino al 2023 e per il quale ci sono stati sondaggi anche da Parma, Udinese, Frosinone e Chievo - si accaserebbe in maglia rossoblu con la formula del prestito fino a giugno.