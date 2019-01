CALCIOMERCATO KOWNACKI SAMPDORIA EMPOLI CAGLIARI / Contrariamente a quanto trapelato poche ore fa, Kownacki non andrà a giocare al Fortuna Dusseldorf.

L'attaccante polacco dellainfatti potrebbe rimanere in Serie A.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport', Sampdoria ed Empoli si sarebbero incontrate a pranzo per trovare un accordo, finalizzato a portare in Toscana l'attaccante polacco. L'intesa per il prestito però non sembra essere stata ancora trovata. Per il classe '97, infatti, il Cagliari avrebbe presentato un'offerta maggiore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui