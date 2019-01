CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Gerard Deulofeu non torna al Milan, almeno in questo mercato invernale. Come riporta 'Sky Sport', il Watford ha definitivamente chiuso alla possibile cessione dell'esterno spagnolo ai rossoneri.

Il messaggio del club inglese, di proprietà della famiglia, è stato chiaro: il giocatore non si muove da qui. Leonardo aveva scelto Deulofeu per rafforzare le fasce d'attacco di- spingendosi non oltre un prestito oneroso con diritto di riscatto - ora sarà costretto a guardare altrove.