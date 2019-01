CALCIOMERCATO CEDRIC INTER /Cedric Soarez è un nuovo rinforzo dell'Inter di Spalletti. Il terzino ex Southampton, dopo aver ultimato le visite mediche e apposto la firma sul suo nuovo contratto, si è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa: "Ci sono differenze tra Premier e Serie A. In Inghilterra si gioca con velocità e intensità, qui invece c'è qualità e si tende a gestire il possesso della palla. I nerazzurri giocano da grande squadra e questo mi piace. Ho visto i compagni in allenamento e mi hanno impressionato. Ronaldo? Non ci ho parlato ma è un amico.

Ora saremo rivali".

Il difensore ha risposto anche su quanto dovrà fare per rimanere all'Inter anche in futuro: "Devo dimostrare ciò che so fare in campo. Ho fiducia in me stesso e nei miei obiettivi". Poi ha continuato con una battuta sul connazionale Cancelo: "Joao è un buon calciatore così come me. Siamo diversi, visto che lui gioca anche in mezzo al campo. Quanto a caratteristiche, tendo ad aspettare prima di spingere".

Il portoghese infine si è soffermato sul suo stato di forma e ha continuato a descrivere le sue caratteristiche: "Sono al 100% e sono a disposizione. Con il mister ancora non ho parlato del mio ruolo ma posso giocare su entrambe le fasce, pur essendo abituato a giocare a destra. All'occorrenza potrei fare anche il portiere, basta che si vincano le partite. Le mie impressioni sono ottime. L'Inter mi voleva anche in passato".

