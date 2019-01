Calciomercato Inter, Perisic non si allena

CALCIOMERCATO INTER PERISIC DE VRIJ / L'Inter è tornata a lavorare in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. DeVrij ha lavorato a parte per un affaticamento.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non era in gruppo nemmenoma per il croato i problemi non sono fisici bensì legati al calciomercato . Il vice-campione del mondo ha deciso di lasciare i nerazzurri in questa sessione invernale ed è in attesa dell'offerta giusta, che potrebbe arrivare dalla