CALCIOMERCATO INTER MILAN CARRASCO DEULOFEU / Ultime ore prima del gong e a ravvivare il calciomercato sono soprattutto le situazioni relative ad Inter e Milan. Gli ambienti, in quel di Milano, sono particolarmente caldi, con possibili affari last-minute pronti a decollare. In casa nerazzurra a tenere banco è il caso legato ad Ivan Perisic. Il croato vuole lasciare il club, resta da capire se questo gennaio oppure in estate. Si guarda poi a centrocampo e sugli esterni per poter rafforzare la rosa in vista del finale di stagione. Esterno d'attacco che è anche un obiettivo del calciomercato Milan. I rossoneri stanno lavorando per regalare un'ala sinistra a Gattuso, con Gerard Deulofeu in pole position.

Calciomercato Inter, da Perisic ad Özil: il punto

Il divorzio tra Ivan Perisic e l'Inter sembra ormai annunciato. Il croato lascerà presumibilmente i nerazzurri ora o in estate e l'Arsenal sembra il club maggiormente interessato a lui. Marotta ha sottolineato come sarà difficile trattenere il giocatore, per il quale ancora però non ci sono offerte ufficiali. E' attesa una proposta più concreta, magari prestito con obbligo, con i nerazzurri interessati ad Özil: uno scambio che coinvolga i due giocatori pare però piuttosto complesso, complice soprattutto l'elevatissimo ingaggio del tedesco. Nel frattempo i nerazzurri hanno messo nel mirino Yannick Carrasco. Il belga del Dalian Yifang tornerebbe volentieri in Europa. Si pensa ad uno scambio che coinvolga Antonio Candreva, ma attenzione alla concorrenza del Milan e dello stesso Arsenal, che potrebbe decidere di lasciare perdere Perisic e fiondarsi proprio sull'ex Atletico Madrid. Un'idea porta in Olanda e più precisamente a Bergwijn del Psv, anche lui nel mirino del Milan.

Calciomercato Inter, incognite a centrocampo e in difesa

Attenzione però alla pista Rodrigo: l'argentino piace da tempo alla società meneghina e l'agente del giocatore si è incontrato ieri con i nerazzurri

Per quanto riguarda il calciomercato Inter ci sono però nodi che riguardano anche difesa e centrocampo. Anche Miranda è uno dei possibili partenti, cercato dal Monaco e da squadre brasiliane. Bloccati Godin e Gravillon per giugno, se il difensore brasiliano dovesse però partire subito è necessario trovare un rimpiazzo: Ferrari del Sassuolo e Bruno Alves del Parma sono due opzioni. A centrocampo invece c'è Roberto Gagliardini sul piede di partenza, ma il giocatore italiano potrebbe non essere l'unico. Si è recentemente parlato anche di un possibile addio di Matias Vecino. Difficile però trovare un'alternativa in così poco tempo. Intanto non si molla la pista Palacios del River Plate: il Real Madrid infatti non ha affatto chiuso per il giovane talento argentino.

Calciomercato Milan, da Deulofeu a Carrasco: la situazione

Gerard Deulofeu è il primo nome della lista di Leonardo. Il Milan vuole infatti regalare un ultimo colpo a Gattuso per poter competere nella corsa alla Champions League. In casa rossonera Caldara e Biglia hanno iniziato a rivedere il gruppo e il loro rientro appare vicino. Ecco allora che la dirigenza si sta concentrando esclusivamente su un'ala sinistra come alternativa a Calhanoglu. Il catalano, già visto per sei mesi in rossonero, sarebbe felice di tornare, ma il Watford chiede almeno 25 milioni e non pare disposto a cedere il giocatore in prestito. Ecco allora che si valutano alternative. Non si molla Carrasco, che piace però all'Inter e ha un ingaggio elevato, mentre si seguono con attenzione piste olandesi: anche per Bergwijn del Psv servono però almeno 30 milioni di euro e oltre all'Inter il nazionale 'Oranje' piace al Manchester United. Senz'altro più economica sarebbe l'idea Arnaut Danjuma Groeneveld: il Bruges potrebbe lasciarlo partire per 15 milioni, ma il giocatore è reduce da un infortunio e bisogna valutare le sue condizioni. L'ultima pista porta in Francia, in casa Rennes e più precisamente al nazionale senegalese Ismaila Sarr. In grado di giocare su tutto il fronte d'attacco, velocissimo, si sta confermando in questa stagione. Tante però le squadre della Premier interessate a lui e difficilmente il Rennes lo lascerà partire per meno di 25 milioni di euro.

