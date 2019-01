CALCIOMERCATO MILAN ESTERNO LOOKMAN / Continua la ricerca di un esterno in casa Milan. Leonardo e Maldini, in questi ultimi giorni, stanno provando a regalare un nuovo attaccante ma le difficoltà sono parecchie.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'ultima idea per i rossoneri porta ancora una volta in: oltre a, il Milan - stando a quanto riportato dal 'Mirror' - avrebbe messo gli occhi su Ademola, presentando un'offerta all'Everton. Il club di Liverpool però l'avrebbe rispedita al mittente. Per restare aggiornato con tutte le news legate al Milan CLICCA QUI . A poche ore dalla chiusura del mercato la pista più calda sembra essere dunque quella che porta a Deulofeu.