DIRETTA ATALANTA JUVENTUS - La Juventus fa visita all'Atalanta in una sfida di sola andata valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Dopo il recente 2-2 in campionato, i nerazzurri di- che hanno eliminato il Cagliari agli ottavi - sognano il colpaccio per eliminare i campioni in carica e grandi favoriti per il successo finale, mentre i bianconeri didopo aver avuto la meglio sul Bologna vogliono ripetersi contro i bergamaschi per accedere alla semifinale. Calciomercato.it vi offre il match dell'Atleti Azzurri d'Italia' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Khedira, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri

