Milan, Higuain risponde a Salvini: tifosi furibondi

MILAN HIGUAIN CHELSEA SALVINI / L'avventura di Higuain al Milan è finita, ma l'addio dell'argentino fa ancora discutere. Dopo le critiche feroci, tra gli altri, del tifoso rossonero d'eccellenza Matteo Salvini, all'indirizzo dell'argentino, il 'Pipita' ha risposto con un post su Instagram in cui si legge: "Se parlano male di te sentiti orgoglioso, perché significa che la tua vita è più importante della sua.

Quando non scherzi con nessuno, ti concentri sulle tue cose e raggiungi certi risultati, sembra che ad alcune persone dia fastidio. E nell'affanno di ottenere ciò che sei o hai, piuttosto che mettersi al lavoro e sforzarsi di raggiungerlo, si limitano a parlar male". Una replica che ha scatenato, nuovamente, le critiche di moltissimi tifosi rossoneri. Parole decisamente poco tenere per l'attaccante (difeso invece dai suoi ex tifosi della), ripetutamente insultato con epiteti irriferibili.