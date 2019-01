DIRETTA FIORENTINA ROMA - La Fiorentina ospita la Roma nella seconda sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. I viola di Pioli hanno avuto la meglio sul Torino nel turno precedente, mentre i giallorossi di Di Francesco si sono sbarazzati della Virtus Entella.

In caso di parità al 90esimo come successo in campionato quando finì 1-1, si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. Pioli

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick. All. Di Francesco

