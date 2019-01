DIRETTA CONFERENZA STAMPA COPPA ITALIA ATALANTA JUVENTUS ALLEGRI / Giornata di vigilia in casa Juventus. Archiviata la partita contro la Lazio, i bianconeri di Massimiliano Allegri scenderanno in campo domani a Bergamo contro l'Atalanta, per i quarti di Coppa Italia. Il tecnico campione in carica presenta la delicata sfida contro la squadra di Gasperini.

Ecco le parole di Allegri raccolte da Calciomercato.it:

FORMAZIONE - "Ci saranno dei cambiamenti, qualcuno riposerà. Difesa? Abbiamo 4 centrali, per Caceres manca poco e se sarà tutto in ordine domani ci sarà. Può capitare di avere degli infortuni. In caso di emergenza De Sciglio può fare il centrale. Chiellini-Rugani domani saranno titolari, possibile che ci sia anche Spinazzola, devo decidere. Per l'attacco non mi chiedete nulla. A centrocampo Matuidi dovrebbe esserc, in porta Perin gioca sabato"

BONUCCI - "L'infortunio è meno grave del previsto, questa è certamente una buona notizia"

LAZIO - "Il calcio è pieno di imprevisti e vanno gestiti con totale serenità"

ELIMINAZIONE DIRETTA - "Giochiamo sempre fuori ultimamente ma i ragazzi sono stati bravi.

Per il campionato mancano ancora tante vittorie, domani abbiamo un'altra partita, allenante per Madrid"

CRISTIANO RONALDO - "Oggi vedrò come sta la squadra, si giocano tre partite in una settimana. A livello fisico sta facendo un'ottima annata ma prima o poi rifiaterà"

MADRID - "Sarà una partita di calcio e non sta scritto da nessuna parte che la Juve sia la favorita in Champions League. E' da folli pensarlo, contro l'Atletico Madrid sarà una partita complicata. La Juventus in Europa non ha fatto male, ha fatto benino. Mi auguro che quest'anno sia quello buono per vincerla ma la Champions va giocata e non si può pensare tutti giorni alla Coppa"

DYBALA - "Domenica ha avuto diverse occasioni, non è che ha cambiato molto il modo di giocare. Ora si diverte di più, dandoci una mano in fase di costruzione. E' solo un processo mentale... pensa che in quel ruolo non può segnare".

ATALANTA - "Spero ci sia un'altra vittoria, loro hanno il miglior attacco. Domenica hanno rimontato contro la Roma creando tantissimo. L'Atalanta a livello fisico è una delle poche squadre che sta al nostro livello fisicamente. Vincerà chi farà meno errori. Gioco Atalanta? Si fa fatica perché sono una squadra fisica, che gioca in avanti. E' vero anche che dall'altra parte concede molto e bisogna sfruttare questo punto debole"

