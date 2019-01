Milan, Elliott aspetta Usmanov: ecco il prezzo del club

MILAN ELLIOTT USMANOV / Continua il lavoro di ristrutturazione di Elliott in casa Milan. Un lavoro - stando a quanto riportato stamani da 'La Repubblica' - osservato con attenzione da AlisherUsmanov. Il miliardario russo-uzbeko continua ad essere interessato all'acquisto del club rossonero. Un acquisto che potrebbe avvenire non prima di due anni: è questo infatti il tempo che si è dato Elliott per rilanciare il Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il fondo statunitense, che comunque sta mostrando molto interesse per i rossoneri, non venderebbe per meno diPer restare aggiornato con tutte le news legare ai rossoneri CLICCA QUI . Ci sarà dunque d'attendere per capire quale sarà il futuro del Milan, che al momento resta nelle mani degli americani, intenzionati a far tornare grande il club