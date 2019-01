Calciomercato Inter, non solo Perisic: anche Vecino in bilico

CALCIOMERCATO INTER PERISIC VECINO / Situazione in bilico negli ultimi giorni di mercato in casa Inter. Tiene banco il caso Perisic, ma il croato non è l'unico a manifestare malumori.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nella cena dirigenziale di ieri sera, secondo il 'Corriere dello Sport', si sarebbe parlato anche di, a sua volta piuttosto insofferente. L'uruguaiano avrebbe una proposta per partire subito, ma la difficoltà, per l'Inter, sarebbe trovare un sostituto entro 48 ore. Non ci sono margini per chiudere ora per, se ne riparlerà forzatamente a giugno.