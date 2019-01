Calciomercato Inter, sfuma Ozil? Ecco l'idea dell'Arsenal

CALCIOMERCATO INTER OZIL ARSENAL RABIOT PSG / L'Inter sta seguendo Mezut Ozil, profilo tornato d'attualità in questa sessione di mercato, ipotizzando addirittura uno scambio con l'Arsenal includendo Perisic, in rotta con il club nerazzurro.

Ma il giocatore tedesco potrebbe sfumare per l'improvvisa virata dei Gunners. Secondo il 'Daily Star', infatti, i londinesi starebbero pensando a un altro scambio, questa volta con ile con. Uno scambio che, si legge in Inghilterra, potrebbe far comodo sia all'Arsenal che ai francesi. Rabiot, ormai prossimo all'addio, vuole la, Ozil potrebbe tentare il rilancio in un club prestigioso.