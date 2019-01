Calciomercato Inter, vento di rivoluzione: colonia croata in bilico, colpo Chiesa per... Conte!

CALCIOMERCATO INTER CHIESA CONTE / Sono giorni di grande fermento in casa Inter, e questo non è che solo il preludio a settimane di voci, indiscrezioni e movimenti che solo i risultati sul campo potranno far passare in secondo piano. Il ko col Torino ha infiammato un ambiente in cui andranno risolte diverse questioni spinose ed acceso ancor di più il dibattito sulla conduzione tecnica della squadra affidata a mister Luciano Spalletti. C'è aria di rivoluzione.

Come riferisce 'La Repubblica' in edicola oggi, si partirà dalla rosa che saluterà la colonia croata: Vrsaljko non sarà riscattato, Perisic è in trattativa con l'Arsenal e per il momento l'accordo non è cosa semplice, ma al massimo saluterà in estate.

Dovessero essere anticipati i tempi, i nomi caldi restano quelli di, difficili entrambi per motivazioni differenti. La conseguenza di questa separazione dai croati è il possibile addio anche al sogno Luka, col solo Marceloorientato a restare a rappresentare la nazionale vice-campione del Mondo ad Appiano Gentile.

Ma non finisce qui. Perché nella lista della spesa di Marotta il nome in cima alla lista per la prossima estate sarebbe quello di Federico Chiesa. Un nome con cui convincere anche Antonio Conte, che invece guida l'elenco del possibile erede di Luciano Spalletti che senza un trofeo rischia il taglio. E lo stesso Conte, secondo il quotidiano, avrebbe messo l'Inter in cima al suo gradimento.

