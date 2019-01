DIRETTA MILAN NAPOLI - E' di nuovo Milan contro Napoli. A tre giorni dalla sfida di Serie A, rossoneri e azzurri si trovano di nuovo di fronte a 'San Siro' stavolta per la sfida in gara unica valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Gattuso è arrivata a questo appuntamento dopo aver eliminato la Sampdoria ai supplementari agli ottavi, mentre quella dell'ex Ancelotti ha avuto la meglio sul Sassuolo.

Chi passa il turno se la vedrà in semifinale con la vincente tra Inter e Lazio. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Piatek, Borini. All.: Gattuso

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Allan, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti

