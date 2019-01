Italia, i nomi per lo stage: Mancini richiama Quagliarella

ITALIA STAGE QUAGLIARELLA / Sarà uno stage lampo, ma comunque importante per l'Italia di Roberto Mancini. Il Ct ha ottenuto il via libera per una finestra ridottissima che va da lunedì a mezzogiorno fino a martedì alle 10, sfruttando il giorno libero di molti calciatori per ritrovarsi insieme a Coverciano e programmare il prossimo futuro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non ci saranno gli azzurri all'estero, che avrebbero avuto bisogno di un permesso più difficile, oltre ai giocatori di Cagliari-Atalanta e Frosinone-Lazio in programma lunedì. Ma spazio anche a tanti ritorni, con in testa quello di Fabio. Il bomber senza tempo della Sampdoria avrebbe convinto a suon di gol il commissario tecnico che, scrive 'La Gazzetta dello Sport', nonostante i 36 anni vuole coinvolgerlo e lo convocherà per lo stage, poi si vedrà. Con lui dovrebbero essercie forse