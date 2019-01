Calciomercato Lazio, corsa all'esterno: non solo Zappacosta

CALCIOMERCATO LAZIO ZAPPACOSTA / La Lazio cerca ancora un esterno di fascia. I biancocelesti sono segnalati sempre su Zappacosta, resta la distanza con il Chelsea non solo sulla valutazione come scrive il 'Corriere dello Sport' ma anche sulla formula del trasferimento, con i capitolini che vorrebbero il semplice diritto di riscatto mentre gli inglesi puntano all'obbligo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Diverse le alternative che sta monitorando il ds. In Bundesliga piace, laterale del, così come, olandese dell'che in Germania non si è ambientato. Può inoltre tornare d'attualità, belga delcon una valutazione tra i 6 e i 7 milioni di euro.