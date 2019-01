Calciomercato Juventus, 60 milioni per Joao Cancelo

CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO CANCELO / 40 milioni di euro sembrano un affare adesso. Chi magari storceva il naso in estate per la cifra spesa dalla Juventus per acquistare Joao Cancelo dal Valencia ora si sarà dovuto ricredere.

Il portoghese si sta confermando nel suo ruolo il migliore in Serie A e ai vertici in Europa, per la gioia di Allegri e anche della società che si vede ripagare dell'importante investimento che giornata dopo giornata vede aumentare sempre di più il suo valore. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Aumentato di quanto? Almeno 20 milioni di euro secondo 'Tuttosport' che fa il punto sull'ex Inter e spiega che, nell'ipotesi irreale che la Juventus decidesse di mettere sul mercato il suo gioiello, non si siederebbe al tavolo della trattativa per offerte inferiori ai 60 milioni di euro. I tifosi, comunque, possono stare tranquilli: per il momento tali offerte non ci sono e, soprattutto, la società non ha alcuna intenzione di privarsi di Joao Cancelo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui