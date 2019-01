Calciomercato Inter, intrigo Perisic: beffa Carrasco?

CALCIOMERCATO INTER PERISIC CARRASCO / Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: meno di due giorni alla chiusura del calciomercato ed in casa Inter sono ancora tante, troppe le situazioni in bilico che stanno agitando le acque. Da Miranda richiesto dal Monaco a Gagliardini, passando soprattutto per Ivan Perisic che è il vero caso spinoso di questo fine gennaio. Quella di oggi sarà probabilmente la giornata decisiva. Nonostante le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, all'Inter non risultano ancora offerte ufficiali da parte dell'Arsenal per il croato che vuole e può partire, ma solo a determinate condizioni: niente prestiti, al massimo con obbligo di riscatto e per almeno 35 milioni di euro complessivi. L'idea di scambio con Mesut Özil è resa complicata dall'elevatissimo ingaggio del tedesco (15 milioni di euro).

Calciomercato Inter, il punto da Perisic a Carrasco

O i 'Gunners' si accollano Perisic e contribuiscono al pagamento dell'ex Real Madrid o l'operazione per il 44 interista va considerata a parte, anche se comunque complicata.

Anche perché nel frattempo l'Arsenal sta lavorando su più tavoli. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui l'Arsenal si sarebbe mosso su Yannick Carrasco, nelle ultime ore diventato obiettivo caldo dell'Inter che sta valutando lo scambio con Antonio Candreva, anche lui in partenza e possibile pedina in grado di convincere i cinesi del Dalian Yifang a cedere il belga che vuole tornare in Europa. La beffa maggiore per i protagonisti nerazzurri sarebbe proprio il passaggio di Carrasco all'Arsenal. Intanto in casa Inter si valutano anche le strategie di reintegro di Perisic in caso di permanenza. Operazione non semplice visti anche i malumori e le richieste di aumento sostanzioso dell'ingaggio in linea con l'imminente rinnovo di Icardi.

