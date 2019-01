CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI ZANIOLO CHIESA / Continua a far discutere la 'lista' di Fabio Paratici, ds della Juventus, sugli obiettivi potenziali o presunti dei bianconeri per il futuro. Tra questi, si segnalano, logicamente, i nomi di Niccolò Zaniolo e Federico Chiesa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Trattative nemmeno nate, per i talenti di, e che in ogni caso, come riporta il 'Corriere dello Sport', si annunciano durissime in partenza. La Roma si coccola il suo nuovo crack, cui intende rinnovare il contratto almeno fino al, con aumento dell'ingaggio ae anche oltre. La Fiorentina a sua volta al momento non intende far partire Chiesa e riterrebbe comunque insufficiente la 'base' d'asta fissata sul foglietto di Paratici didi euro.