Calciomercato Inter, Spalletti sotto pressione: cresce l'ombra di Conte. E Mourinho...

CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI CONTE MOURINHO / A meno di un clamoroso tracollo la panchina di Luciano Spalletti non è in bilico in questo momento. Ma gli ultimi risultati e soprattutto i malumori interni allo spogliatoio hanno portato la dirigenza dell'Inter ad un confronto con l'allenatore per cercare di capire i motivi e le possibili soluzioni a questa situazione di confusione che si è venuta a creare e che sta influendo naturalmente sui risultati.

Calciomercato Inter, Conte e Mourinho insidiano Spalletti

È stato anche questo il senso del confronto andato in scena ieri sera, con una cena in centro a Milano che ha visto protagonisti il mister e tutti i dirigenti nerazzurri fino al presidente Steven, che resterà vicino alla squadra e non rientrerà in patria per il capodanno cinese. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

I risultati, come per tutti, saranno decisivi anche per Spalletti, nonostante il rinnovo firmato da poco fino al 2021. La società si aspetta, oltre alla qualificazione agevole alla prossima Champions League, almeno un trofeo tra l'Europa League e la Coppa Italia, sicuramente più raggiungibile. O almeno deve arrivarci vicino. Altrimenti con una serie di risultati negativi, attenzione al nome di Antonio Conte che secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe sempre più in primissima fila in caso di ribaltone. Anche se nel frattempo arrivano segnali pure da José Mourinho, che al momento resterebbe comunque indietro rispetto all'ex Ct della Nazionale.

