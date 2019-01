CALCIOMERCATO MILAN ULTIMISSIME DEULOFEU SARR / Milan a tutta fascia con i tempi che stringono e la ricerca dell'esterno offensivo in queste ultime ore del calciomercato di gennaio diventata prioritaria per garantire al tecnico Gattuso frecce di livello con cui lanciare la volata verso la Champions League. La pista più calda in questa fase porta ad un altro possibile ritorno, ovvero quella che conduce a Gerard Deulofeu, passato in rossonero per sei mesi nel 2017 ed ora perno del Watford. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI.

Calciomercato Milan, le ultime da Deulofeu a Sarr

Ecco, il Watford.

Per il club della famiglia Pozzo lo spagnolo è un titolare e per questo fa ovviamente resistenza alla cessione, o almeno a determinate condizioni. Gattuso ha dato l'ok all'acquisto di Deulofeu, ma al momento la dirigenza rossonera non è andata oltre la proposta di prestito con diritto di riscatto. Formula non gradita agli inglesi, con cui i contatti sono costanti ed un accordo potrebbe trovarsi inserendo l'obbligo di riscatto a quota, almeno. Soluzione in ogni caso non semplice. Ecco perché, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe spuntata una nuova alternativa per il Milan: Ismaila, freccia classe 1998 di proprietà del. La sua stagione da 9 reti e 6 assist ha già fatto schizzare la valutazione e infiammare l'interesse dei grandi club, tra cui appunto i rossoneri che lo valutano anche in ottica futura.