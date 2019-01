CALCIOMERCATO SAMPDORIA DESTRO / Possibile approdo alla Sampdoria per Mattia Destro.

Come riporta 'Sky Sport', il club blucerchiato ha individuato nell'attaccante in uscita dal Bologna - anche se l'avvento di Mihajlovic potrebbe cambiare gli scenari di mercato in casa rossoblù - il profilo giusto per sostituire Kownacki, in partenza verso la Bundesliga, destinazione Fortuna Dusseldorf. Vedremo se la trattativa col club di Saputo riuscirà ad andare in porto.