CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / Cena di mercato in casa Inter. Al termine l'ad nerazzurro Marotta ha risposto alle domande di 'Sky Sport': "Abbiamo fatto il punto della situazione. Perisic? E' difficile trattenere chi non vuole rimanere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

al momento però non c'è nessuna offerta concreta, dunque non ci sono presupposti. Sono situazioni che succedono in tante squadre, sapete che sono stato un fautore del mercato ristretto - ha aggiunto Marotta - ora sta a noi gestire le situazioni di insoddisfazione di alcuni giocatori, situazioni comunque normalissime. Bigliettino nel ristorante? Certo che l'ho lasciato... (ride, ndr)".