Calciomercato Roma, segnali contrastanti dal Boca Juniors per Barrios

CALCIOMERCATO ROMA BOCA JUNIORS BARRIOS / La Roma insiste per un colpo a centrocampo. Nel mirino è finito principalmente Wilmar Barrios del Boca Juniors.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come spiegato oggi da Calciomercato.it ancora lontana l'intesa tra Roma e Boca per Barrios . Il giallo viene alimentato dalle dichiarazioni dei dirigenti del Boca a 'SiamolaRoma.it'. Prima, il vicepresidente Roycodichiara: "Il dge il presidentestanno tirando le somme per chiudere l'affare". Poi, il dsspiega invece: "Non abbiamo ancora nessun accordo, niente è ancora definito".