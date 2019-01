Serie A, Empoli-Genoa 1-3: Sanabria subito in gol, Prandelli esulta

SERIE A EMPOLI GENOA / Il Genoa passa per 3-1 sul campo dell'Empoli nel posticipo della 21esima giornata di Serie A, centrando tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Nonostante la posta in palio, partita molto divertente. Zajc colpisce il palo al quarto d'ora, l'Empoli spinge ma passa il Genoa con Kouamé in contropiede (18'). Occasioni da una parte e dall'altra, gli ospiti sfiorano il raddoppio con Lazovic e Romulo, bravo Provedel.

Ancora più bravo, semplicemente strepitoso su. Il portiere genoano, però, sbaglia nella ripresa, uscendo male su un cross e concedendo ail gol del pareggio (63').non ci sta e vuole vincerla, mandando in campo. Il Genoa torna avanti con un gran gol di Lazovic (70'), che poi serve al paraguaiano il pallone del 3-1 (73'). Il modo migliore per dimenticare l'addio di. Genoa a +9 sul quartultimo posto, Empoli e Iachini in crisi.