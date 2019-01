Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER CENA SPALLETTI / Dopo il vertice in sede, l'si è ritrovata per continuare a discutere di- dalle possibili cessioni dial possibile arrivo di. Senza dimenticare l'affare... - in un noto ristorante milanese. Presente, come riporta 'Sky Sport', anche Luciano