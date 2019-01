PAGELLE TABELLINO EMPOLI GENOA / Il Genoa di Prandelli espugna il 'Castellani' di Empoli grazie a Kouamé e ad un super Lazovic nella ripresa. L'esterno serbo riporta in vantaggio i rossoblu dopo il momentaneo pareggio di Di Lorenzo e serve l'assist del definitivo 3-1 a Sanabria, subito in gol alla prima presenza con la maglia del Genoa. Deludono Zajc e Caputo. I voti del match.

EMPOLI

Provedel 5,5 - Non può nulla sulle due conclusioni di Kouamé e Lazovic. Di certo non impeccabile invece nel terzo gol firmato da Sanabria.

Veseli 5 - Disastroso in occasione del vantaggio rossoblu: prima legge male la traiettoria del lancio di Criscito, poi si lascia sfilare con troppa facilità Kouamé.

Silvestre 5 - Non accorcia in aiuto di Veseli nell'azione dell'1-0 ospite ed è spesso in affanno in marcatura nella propria area di rigore

Rasmussen 5,5 - Viene saltato agevolmente da Lazovic in occasione del secondo e del terzo gol del Genoa.

Di Lorenzo 6 - Spinge con grande continuità sull'out di destra, creando diverse situazioni pericolose nell'uno contro uno. Nella ripresa trova anche il gol del pareggio, suo secondo consecutivo, facendosi trovare pronto all'interno dell'area di rigore. Piuttosto rivedibile, però, in fase difensiva.

Krunic 5,5 - Nel primo tempo Radu gli nega la gioia del gol con un intervento strepitoso. Nel complesso la sua prestazione è però insufficiente e bocciata anche da Iachini. Dal 58' Mchedlidze 6 - Ha il merito di ostacolare Radu in occasione del pareggio firmato da Di Lorenzo nonostante i pochissimi palloni giocabili del suo match.

Bennacer 6 - Piuttosto impalpabile nella prima ora di gioco. Si rifà con l'ottima azione personale che propizia il momentaneo pareggio dei suoi.

Traorè 5,5 - Tra i più propositivi e pericolosi dei suoi nei primi 45 minuti. Cala vistosamente, però, nella ripresa. Dal 74' Ucan 5,5 - Ha pochissimi palloni giocabili nei 20 minuti in cui è chiamato in causa.

Pasqual 6 - Come al solito pericoloso con il suo sinistro. Anche lui ha un vistoso calo nel secondo tempo.

Zajc 5,5 - Qualche spunto personale nel primo tempo e nulla più. Sottotono. Dal 80' Acquah s.v.

Caputo 5,5 - Sciupa un paio di occasioni in cui avrebbe sicuramente potuto fare meglio.

All. Iachini 5,5 - Il suo Empoli si scioglie sul più bello, dopo l'1-1 di Di Lorenzo.

La strada verso la salvezza è sempre in salita.

GENOA

Radu 6 - Compie due interventi prodigiosi nel primo tempo, vanificati dall'errore in presa valso il momentaneo 1-1 di Di Lorenzo.

Biraschi 6,5 - Sempre lucido e attento nella propria area di rigore. Non si ricordano suoi errori.

Romero 6,5 - Guida la difesa rossoblu con ottime chiusure e letture difensive. Sempre più imprescindibile per Prandelli.

Zukanovic 6 - Si disimpegna con grande applicazione, controllando senza troppi problemi Caputo prima e Mchedlidze poi.

Lazovic 7 - Decide la sfida con due giocate super dopo un pessimo primo tempo. Pregevole il sinistro del momentaneo 2-1 e il successivo assist per Sanabria. Dal 89' Pereira s.v.

Romulo 6 - Gara di grande corsa e sostanza per l'ex Verona, come al solito prezioso in entrambe le fasi di gioco. Dal 69' Sanabria 6,5 - Impiega solo 4 minuti per trovare il suo primo gol con la maglia del Genoa. Bravo a smarcarsi e a farsi trovare pronto nell'area piccola sul cross di Lazovic. Preoccupano, però, le sue condizioni. Dal 87' Pezzella G. s.v.

Veloso 6 - Gestisce la manovra rossoblu con buona tecnica e semplicità. Bene anche in fase di interdizione.

Rolon 6,5 - È meno appariscente rispetto ai suoi compagni di reparto, ma comunque efficace soprattutto in contenimento.

Criscito 6,5 - Suo il lancio da cui scaturisce il primo vantaggio ospite. Impeccabile anche in fase difensiva.

Bessa 6,5 - C'è anche la sua firma sulla vittoria del Genoa: inizia e rifinisce l'azione del 2-1 con una grande azione personale.

Kouamé 6,5 - Sblocca il match approfittando dell'errore di Veseli e mette in costante apprensione la retroguardia avversaria.

All. Prandelli 6,5 - La sua squadra è più cinica e aggressiva nel momento della verità: tre punti d'oro.

Arbitro: La Penna 6 - Buona gestione in un match nel complesso più che corretto e senza episodi dubbi.

TABELLINO

EMPOLI-GENOA 1-3

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic (58' Mchedlidze), Bennacer, Traorè (74' Ucan), Pasqual; Zajc (80' Acquah), Caputo. All. Iachini

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic (89' Pereira), Romulo (69' Sanabria (87' Pezzella G.), Veloso, Rolon, Criscito; Bessa; Kouamé. All. Prandelli

Arbitro: Federico La Penna (Sez. di Roma)

Marcatori: 18' Kouamé (G), 63' Di Lorenzo (E), 70' Lazovic (G), 73' Sanabria (G)

Ammoniti: 39' Bessa (G), 58' Rolon (G), 61' Rasmussen (E)

Espulsi: -

