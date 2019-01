CALCIOMERCATO INTER PERISIC CARRASCO CANDREVA / Ore roventi per il calciomercato Inter. Come riporta 'Sky Sport', oggi c'è stato un nuovo confronto tra i nerazzurri e Ivan Perisic. L'esterno croato ha chiesto la cessione ma la linea del club non cambia: può partire solo a titolo definitivo e per una cifra congrua, sui 40 milioni di euro. Finora, invece, l'Arsenal non è andata oltre una proposta di prestito con diritto di riscatto.

Al momento, dunque, il classe '86 è destinato a rimanere - seppur malvolentieri - alla corte di. Nel vertice di mercato è stato poi affrontato anche l'argomento. Pure in questo caso, la strategia dell'Inter è chiara: l'esterno belga, da tempo nel mirino del, potrebbe arrivare solo in caso di partenza di. Non a caso è ancora viva l'ipotesi di un suo passaggio alproprio in cambio dell'ex Atletico Madrid, che per approdare in nerazzurro dovrebbe comunque ridursi di molto l'ingaggio da circa 10 milioni.