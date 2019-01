VIDEO CALCIOMERCATO INTER PARMA FAGGIANO / Incontro nella sede dell'Inter tra i dirigenti nerazzurri e il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano.

Al termine del vertice, il dirigente ducale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it: "Affari con Inter? Si parla, sono gli ultimi giorni di mercato, è normale.? No, non è possibile, è un giocatore troppo importante. Esterno offensivo? No, non lo cerchiamo".

GUARDA IL VIDEO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui