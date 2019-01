COPPA ITALIA MILAN NAPOLI CONVOCATI / Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per Milan-Napoli, gara in programma domani sera e valida per i quarti di finale di coppa Italia: gli azzurri dovranno fare a meno di due difensori, Hysaj e Albiol, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare.

Torna invece, esentato dalla trasferta a Milano di campionato per le note vicende relative al calciomercato. Il brasiliano potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto, dove non dovrebbe trovare spazio il giovane: dopo l'esordio contro il Sassuolo, il giovane è stato inserito nella lista dei convocati.

Ecco l'elenco completo: Meret, Ospina, Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Mario Rui, Diawara, Hamsik, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Callejon, Gaetano.

