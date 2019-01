Real Madrid, infortunio Asensio: rischia un lungo stop

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>REAL MADRID INFORTUNIO ASENSIO / Sulla via del completo recupero dopo l'ultimo infortunio, Marcoha dovuto abbandonare l'allenamento odierno per un infortunio che ha fatto scattare l'allarme in casa. Secondo quanto riporta 'MARCA', la caviglia del giocatore spagnolo ha subito una brutta torsione che ha richiesto l'intervento immediato dei medici. Nelle prossime 24 ore si valuterà l'evoluzione dell'infortunio per procedere poi ad esami accurati.